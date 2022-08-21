الدفاعات الجوية الروسية تعترض أهدافا أوكرانية فى سيفاستوبول

كتب أحمد عرفة

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف اعتراض الدفاع الجوى الروسى لأهداف أوكرانية حاولت استهداف مطار بيلبيك العسكرى فى المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم الروسية إن أنظمة الدفاع الجوى تصدت لهذه الأهداف، وعلى الجميع التزام الهدوء.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، " فى حال ثبت تورط السلطات الأوكرانية فى مقتل داريا دوجين، ابنة المفكر الروسى الشهير ألكسندر دوجين مساء أمس السبت، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة".