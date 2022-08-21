الداخلية تحرر شخصا اختطفه آخرون وكبلوه داخل حقيبة سيارة في الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة اختطاف أحد الأشخاص لطلب فدية من أهليته مقابل إطلاق سراحه، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالعثور على شخص مُقيد القدمين واليدين داخل حقيبة سيارة ملاكى حال تواجدها بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

على الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وبمناقشة المجنى عليه (مقيم بمحافظة دمياط) قرر بحضوره إلى محل الواقعة لمقابلة إحدى معارفه مستقلاً السيارة المشار إليها وعقب وصوله فوجئ بــ 3 أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله ووضعه داخل حقيبة السيارة على النحو المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم سيدة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قام إثنين من المتهمين بالإتفاق على خطف المجنى عليه لطلب فدية مالية من أهليته، وقيام أحدهما بالإستعانة بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة، وقيام السيدة المشار إليها بإستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة، وحال وصوله قاموا بتكبيله بالحبال ووضعه داخل حقيبة السيارة تمهيداً لحضور أحد المتهمين وإصطحابه بسيارة أخرى إلا أن سرعة إنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة حالت دون تنفيذ مخططهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.