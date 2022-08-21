"التعليم العالى": نجاح فريق علوم البحار فى إعادة دولفين إلى البيئة البحرية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول نجاح فريق بحثى من المعهد فى إعادة دولفين إلى البيئة البحرية بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش.

وأشار التقرير إلى توجه الفريق البحثي بالمعهد إلى المنطقة الشاطئية بشمال الأحياء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تلقى بلاغ من قطاع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بوجود دولفين بهذه المنطقة، حيث تم العثور على دولفين مصاب من فصيلة

Indo-Pacific Bottlenose Dolphin (Tursiops aduncus) Rescue

وذلك فى المنطقة الشاطئية على بعد حوالي 30 متراً من اليابس.

وأوضح التقرير أن الدولفين كان فى حالة غير طبيعية وظهرت عليه أعراض إعياء وجفاف ظاهر بشكل كبير على الجلد والعين، وبدأت محاولات الفريق البحثي لإدخال علاج تعويضي طارئ للدولفين، فضلاً عن محاولات عديدة لإرجاعه لمنطقة المياه العميقة، ولكنها باءت بالفشل، وتم تشخيص مبدئى لحالته والتى تبين منها وجود جرح غائر نتيجة لعضة قرش من نوع "الماكو".

وأضاف التقرير أنه تم نقل الدولفين للمكان المخصص للعلاج لإجراء التشخيص الدقيق ووضع خطة للعلاج، ووضعه تحت الملاحظة؛ لمتابعة استجابته للعلاج، والتى أسفرت عن تحسن حالته فى اليوم الثالث من العلاج، مؤكدًا نجاح علاج الدولفين وعودته للبيئة البحرية بالبحر الأحمر.