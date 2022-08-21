التحقيقات: لصوص الدراجات النارية في القاهرة نفذوا 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة الدراجات النارية من المواطنين فى القاهرة، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة آخرين، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما، واتهموهما بالسرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبيعها عقب ذلك إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.