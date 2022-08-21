اليوم السابع
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الإنتهاء من ترميم مقصورة الإله آمون رع بمعبد ستى الأول بأبيدوس

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:54 م
الإنتهاء من ترميم مقصورة الإله آمون رع بمعبد ستى الأول بأبيدوس ترميم مقصورة الإله آمون رع
كتب محمد أسعد

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أنهي فريق العمل من مرممي وأثري المجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع إحدي المقاصير السبعة الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس بمحافظة سوهاج.
 
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم التي يشهدها معبد ستى الأول في الفترة الحالية وغيره من المعابد والمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية تأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية بما يعمل على جذب الزائرين من المصريين والسائحين وتشجيع منتج السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، مضيفًا أنه من المقرر ترميم جميع مقاصير المعبد تباعا، حيث تم البدء مؤخرا في ترميم مقصورة الإله رع حور آختى.
 
ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا أن مقصورة الإله آمون رع هي إحدى المقاصير السبعة الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس وهي مقصورة خصصت لعباده الإله آمون رع ويوجد في نهاية المقصورة باب وهمي من الناحية الغربية، وتحمل جدران المقصورة عدد من المناظر تمثل رحلة الزورق المقدس للعالم الآخر وبعض الطقوس الدينية وتقديم القرابين للإله آمون رع.
 
وأشار سعدي ذكي مدير عام ترميم آثار مصر العليا أن أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع استغرقت نحو ثلاثة أشهر وشملت إزالة الإتساخات والسناج بالتنظيف الميكانيكي وباستخدام الفرش المختلفة لإزالة الأتربة ثم تبعها التنظيف الكيميائي لإزالة طبقات السناج من على سقف وجدران المقصورة ثم أعمال استكمال الأجزاء المفقودة من الجدران والسقف وتقوية الألوان ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة العزل.
 
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وزارة السياحة والآثار

ترميم الآثار

الآثار المصرية



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