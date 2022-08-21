اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبلة

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:43 م
الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبلة افتتاح مساجد - ارشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبلة، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. سيد الشهداء حمزة – القنطرة غرب المدينة

مديرية أوقاف المنيا

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

3. الحاج جبالي – بني صامت – بني مزار

4. الصلاحي – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاي البارود

 

مديرية أوقاف الجيزة

6. التقوى – قرية الديسمي - الصف

 

مديرية أوقاف الفيوم

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة: 

مديرية أوقاف البحيرة

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

2. الهدى أمام البنك الزراعي – مركز بدر

 


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