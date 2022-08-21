"الأزهر للفتوى" يفتتح دورة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج

كتب لؤى على

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم، الأحد، ضمن برنامجه "التوعية الأسرية والمجتمعية"؛ دورة جديدة مجَّانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج لغير المتزوجين وسط إقبال متزايد، حيث تتضمن الدورة عشر محاضرات بواقع محاضرتين في اليوم، يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

ودارت محاور المحاضرتين حول كون الأسرة ضرورة دينية واجتماعية، فضلا عن توضيح أهدافها، وسبل تكوينها بشكل سليم، كما أجابت عن سؤال لماذا شدد الإسلام على إقامة الأسر من خلال السبل الشرعية؟، و ناقش علماء مركز الفتوى مع الحضور أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج.

وأوضح المحاضرون المفاهيم الدينية والمجتمعية حول الزواج، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، فضلا عن شكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة، وطبيعة الحب قبل الزواج، و أثر المشاعر على الاختيار.

وكان قد اختتم بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورت السابعة لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وأتاح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.