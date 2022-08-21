اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف أعمال بناء لبرج سكنى بالمحلة وإزالتها في المهد بمنطقة منشية البكري

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:10 م
إيقاف أعمال بناء لبرج سكنى بالمحلة وإزالتها في المهد بمنطقة منشية البكري إيقاف أعمال بناء ببرج سكنى بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح حي ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحي في إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكني بمنطقة منشية البكري بشارع الـ 55  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كان رئيس حي ثان المحلة قد تلقى شكوي بوجود اعمال بناء مخالف بشارع الـ 55 بمنطقة منشية البكرى، وعلى الفور انتقل رئيس الحي ولجنة من الادارة الهندسية وتم ايقاف أعمال البناء وإزالتها في المهد  لبناء مخالف للدور الأول علوى،  تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 
وأكد رئيس الحى أن حملات إزالة المبانى المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 
 

محافظة الغربية

حى ثان المحلة

المحلة

بناء مخالف بالمحلة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة