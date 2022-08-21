إيقاف أعمال بناء لبرج سكنى بالمحلة وإزالتها في المهد بمنطقة منشية البكري

كان رئيس حي ثان المحلة قد تلقى شكوي بوجود اعمال بناء مخالف بشارع الـ 55 بمنطقة منشية البكرى، وعلى الفور انتقل رئيس الحي ولجنة من الادارة الهندسية وتم ايقاف أعمال البناء وإزالتها في المهد لبناء مخالف للدور الأول علوى، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس الحى أن حملات إزالة المبانى المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.