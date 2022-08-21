إنجاز 80% من أعمال الرصف فى 24 شارعا بحى المنتزه ثان في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة استكمال أعمال الرصف في جميع الشوارع التي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام؛ مؤكدا أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التي تتم في شوارع حي منتزه ثان قد بلغت 80% من اجمالي الخطة ، يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي حي منتزه ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحي، مؤكدا انه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف شوارع حي منتزه ثان.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، أن إجمالي أطوال الشوارع التي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحي منتزه ثان قد بلغت 2300 متر، مضيفة أن مديرية الطرق انهت رصف 13 شارعا بنسبة 100% من من اجمالي شوارع المقرر رصفها وهي( شارع الاسكان الصناعي من معهد ابو الدهب وحتى قسم منتزه ثان- شارع 25 مستشارين- متفرعات شارع جمال عبد الناصر قبلي حتى ملك حفني بحري- شارع الصحافة- شارع الزهور1- وشارع الزهور2 – ش 246 الجهة اليمني واليسرى- وشارع 252 حتى تقاطع 246- شارع 252 إلى جمال عبد الناصر- شارع نعمة الله حتى 246- و شارع جمال عبد الناصر حتى عبد الناصر) وجار استكمال المتبقى من اعمال الرصف في 24 شارعا بنطاق الحي.