إصابة 8 فى حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بالطريق الصحراوى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوى الغربى، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين من ركاب السيارة والتروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوى الغربى، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وهم كل من "م.س" 52 سنة، و"م.ع" 40 سنة، و"و"م.أ" 38 سنة، و"م.ي" 38 سنة، و"أ.ا" 37سنة، و"أ.ع" 37 سنة، و"ط.ج" 18 سنة، و"م.د" 39 سنة، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع طالب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة شرق الخزان الجديد خلال السباحة فى النيل، وقام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالى بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق طالب فى الصف الثانى بالثانوية العامة فى نهر النيل خلال السباحة بمنطقة شرق الخزان الجديد، مساء الجمعة، ويدعى "محمد.ع.ل" طالب ثانوية، وعلى الفور قام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالى بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.