إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بسبب الخلاف على الفرش بسوق بهتيم في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على الافتراش بسوق بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل المصابين للمستشفى، التي صرحت لاثنين منهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاع من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم دائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "م ح ع"، 30 سنة، صاحب مخزن خردة، و"ع م ع"، 39 سنة، تاجر ملابس، و"ر أ ع"، 37 سنة، تاجر ملابس، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات، وطرف ثان "أ م ر"، 30 سنة، فكهاني، مصاب بجرح باليد اليسرى، و"ح ح ع"، 24 سنة، تاجر ملابس، و"م ح ع"، 28 سنة، تاجر فاكهة، مصاب بطلق ناري بالساقين والصدر، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتصرح لإثنين منهم بالخروج عدا الثالث.

وأوضحت التحريات، حدوث المشاجرة بسبب الخلاف على الافتراش بسوق بهتيم، وتعدى خلال المشاجرة كل طرف على الاخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة بالمشاجرة عبارة عن "شومة وسلاح أبيض سنجة، وسلاح ناري"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.