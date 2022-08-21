اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص ونصف نقل بالفيوم.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:17 م
إصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص ونصف نقل بالفيوم.. صور الحادث
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل ثم تصادم مع عمود إنارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوجود حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل ثم تصادم مع عمود إنارة

بطريق القاهرة  الفيوم  عند مدخل ابشواى أمام عزبة الديبة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحادث (2)
الحادث

 

الحادث (3)
الحادث

 

الحادث (1)
الحادث 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة