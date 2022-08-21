إصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص ونصف نقل بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

أصيب 11 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل ثم تصادم مع عمود إنارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوجود حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل ثم تصادم مع عمود إنارة

بطريق القاهرة الفيوم عند مدخل ابشواى أمام عزبة الديبة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



الحادث



الحادث