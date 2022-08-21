إصابة 10 أشخاص خلال محاولتهم الهروب من قطار يمر وسط حرائق بإسبانيا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإسبانية إصابة حوالى 10 أشخاص في منطقة فالنسيا بعد محاولة هروبهم من قطار مر من حريق بغابات فالنسيا في محاولة لتجنب النيران، حسبما قالت وكالة إيفى الإسبانية.

قالت السلطات إن عدة أشخاص أصيبوا في شرق إسبانيا عندما فروا من قطار أوقفه حريق غابة قريب، دون انتظار قرار السائق الذى قام بالعودة في الاتجاه الآخر لمحاولة الهروب من النيران التي نشبت في ضواحي بلدة بيخيس.

ونزل بعض الركاب من القطار عندما توقف في وسط الميدان، والعديد منهم بعد تحطيم النوافذ للفرار، بحسب السلطات، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" أن عشرة أشخاص أصيبوا.

قالت خدمات الطوارئ والسلطات الإسبانية إنه تم اجلاء 2200 شخص من منطقة فالنسيا الإسبانية بعد ان أحرقت النيران آلاف الهكتارات من الغابات ، حسبما قالت قناة ار تى في الاسبانية.

وأشارت القناة الى أنه تستمر السلطات الاسبانية في محاولاتها للسيطرة على حريق غابات دمر منطقة فالنسيا الإسبانية، مع حوالى 40 وسيلة جوية ومئات من رجال الإطفاء من اسبانيا العمل على اخماد هذا الحريق في مقاطعة كاستيلون ، والذى تسبب في قلق خاص مع اقترابها من حديقة سييرا كالديرونا الطبيعية.

وأشارت خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا على تويتر الى ان الحريق يتم السيطرة عليه ، ويتم العمل على اطفاءه في منطقة الوديان التي يصعب الوصول اليها.

وحتى الآن هذا العام، عانت إسبانيا ما يقرب من 400 حريق غابات ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) ، نتيجة لموجات الحرارة وفترات الجفاف الطويلة ، التي دمرت بالفعل أكثر من 283000 هكتار من الأراضي، أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي المساحة المدمرة في عام 2021.