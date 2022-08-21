إزالة 75 حالة تعد فى مركزى العدوة وأبو قرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مراكز محافظة المنيا، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بنطاق مركزي العدوة وابوقرقاص نفذت مساء أمس السبت أعمال إزالة لـ 75 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، ولاية (الموارد المائية والري- السكك الحديدية – تعديات على الأراضي الزراعية).

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية أعمالها لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة



