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إخماد حريق محدود بمحول كهربائي في قرية دير أبو حنس بملوي في المنيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:18 م
إخماد حريق محدود بمحول كهربائي في قرية دير أبو حنس بملوي في المنيا حريق - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق محدود نشب بمحول كهربائي داخل قرية ديرأبو حنس بشرق النيل في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق محدود في محول كهربائي أمام فيلا مواطن بدير أبو حنس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع بسيارة مطافئ وتمكنت من السيطرة على الحريق بدون أي خسائر بشرية أو إصابات.
 
و فوجئ الأهالى بنشوب حريق محدود بمحول كهربائي، مما تسبب في إنقطاع تيار الكهرباء في بعض المناطق، وعلي الفور حضرت سيارة المطافي ورجال الشرطة وتم إخماد الحريق الذي لم يمتد خارج المحول، وتم إصلاح العطل وعادت الكهرباء إلي القرية بشكل طبيعي.
 
 

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