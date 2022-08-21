أوبزرفر: حزب العمال البريطانى يكتسب زخما بسبب خطة ليز تروس الاقتصادية

كتبت رباب فتحى

حذر كبار حزب "المحافظين" البريطاني، من أن حزبهم سيعاني من عواقب انتخابية وخيمة، حال فوز وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، فى السباق على زعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا، حيث يعتقدون أن سياستها الاقتصادية ستفشل في معالجة أزمة تكاليف المعيشة، فى الوقت الذى يتمتع فيه حزب العمال بشعبية كبيرة في الاستطلاعات التي تشير إلى أن زعيم الحزب السير كير ستارمر، ربما يكون فى طريقه إلى داونينج ستريت فى الانتخابات العامة المقبلة.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إنه وسط مؤشرات على تصاعد الذعر بين المحافظين رفيعي المستوى بشأن سياسات تروس الاقتصادية ، أخبر العديد من الوزراء السابقين في مجلس الوزراء صحيفة الأوبزرفر أن الحزب سيعاني من خسائر فادحة في مقاعد الجدار الأزرق والأحمر ما لم تغير تروس مسارها حال نجحت فى الوصول إلى داونينج ستريت.

وبعد أن وصف مايكل جوف خطة تروس للتركيز على خفض الضرائب بأنها فى "عطلة من الواقع" وأعلن أنه يدعم ريشي سوناك ، أعطى أحدث استطلاع رأي لصحيفة الأوبزرفر حزب العمال وزعيمه دفعة مزدوجة في الاستطلاع ، بعد أيام من دعمه التجميد الكامل على فواتير الطاقة هذا الخريف. ويتمتع حزب العمال الآن بأكبر تقدم في استطلاعات الرأي منذ شهور - ثماني نقاط - بينما تقدم ستارمر بشكل كبير على تروس في الأسبوعين الماضيين عندما سئل الناخبون من سيكون أفضل رئيس وزراء.

وقبل أسبوعين ، قال 29٪ من الناخبين إن تروس ستكون أفضل رئيس وزراء ، مقابل 28٪ اختاروا ستارمر. في نهاية هذا الأسبوع ، انخفض دعم تروس إلى 23٪ بينما زاد الدعم لستارمر ، الذي أعلن عن سياسة الحد الأقصى للسعر يوم الاثنين الماضي فقط ، إلى 31٪. عندما كان الاختيار بين ستارمر مقابل سوناك ، أيد 29٪ الأول و 23٪ الأخير.