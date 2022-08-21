اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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أشتية: إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:00 م
أشتية: إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين من خلال إجراءاتها المتمثلة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.


جاء ذلك خلال لقاء أشتية، اليوم الأحد، ممثل نيوزيلندا لدى فلسطين جريج لويس؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في قطاع التعليم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 


وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال مؤخرا بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية الفلسطينية إجراءات غير قانونية، مشددا على أن القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي.


فلسطين

محمد اشتيه

رئيس الوزراء الفلسطيني

الاستيطان الإسرائيلى

المستوطنات

القدس



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