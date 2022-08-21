أسرة "فتاة الجيزة" وراء قتلها والتخلص من جثتها في مجرى مائي

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة إحدى الفتيات في مجرى مائي بدائرة المركز، وتبين أنها مُكبلة بحبل ومُثبت بها حجرين.

تم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد أربعة أشخاص "من أهليتها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.