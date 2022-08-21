أخبار البورصة اليوم الأحد 21-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.656 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المشروعات الصناعية والهندسية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.656 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 7.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 3869 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 161.3 ألف سهم خزينة بنسبة 0.02% من رأسمال الشركة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 998.955 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.40% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 391.1 ألف سهم، 202 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 4702 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3 ملايين سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات الفوائد بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 406.6 مليون جنيه مقارنة مع 320.2 مليون جنيه بنسبة نمو 27%.

كما حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، صافي خسائر قبل الضرائب بلغ 67.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل صافي خسارة بمبلغ 62.3 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، والناجمة من التصرف في المخزون الراكد بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر لتقادم الآلات والمعدات.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.241 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.276 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 176.5 مليون جنيه مقارنة مع 202 مليون جنيه.

المطورون العرب

قالت شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تعاقدت مع شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل، وذلك لتقييم إحدى الشركات التابعة للمجموعة تمهيدا لدراسة إمكانية طرح شريحة من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

فلورا

قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ردًا على استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركة، بأنه ليس لديها معلومات أو ما يفيد هذا الخبر.

فيما أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة البنك في شركة الأهرام للورق (فلورا) البالغة 8.53% من إجمالي أسهم الشركة، وجاري العمل على إنهاء إجراءات البيع.

الأهرام للطباعة

قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إن مجلس الإدارة وافق بإجماع الحضور على تصحيح وضع مجلس إدارة الشركة فيما يخص صخة وقانونية عضوية طلعت عماد الدين صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة طبقًا للمادة (179) من القانون 159 لسنة 1981، حيث أنه لا يجوز تعيينه بمجلس إدارة الشركة أثناء عضويته بمجلس النواب.