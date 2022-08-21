أخبار الاقتصاد اليوم: 169% ارتفاعا باستثمارات الإمارات فى مصر بالنصف الأول

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق / 8 / 2022 عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى.

الإحصاء: 169% ارتفاعا بقيمة استثمارات الإمارات بمصر بالنصف الأول من 2020/2021

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق / 8 / 2022 عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛ حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 ..وعيار 21 بـ 1077 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 استقرارا ملحوظا فى تداولات اليوم بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى الأسواق- 1077 جنيها فى تداولات اليوم، فى حين أغلق سوق الذهب العالمى على هبوط إلى 1747 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 923 جنيها.

عيار 24 سجل 1231 جنيها.

عيار 21 سجل 1077 جنيها.

الجنيه الذهب 8616 جنيها.

مياه أسيوط: توصيل 4500 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد دورها المجتمعى الفعال فى مجال توصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوصول الدعم لمستحقيه وتحسين دعائم الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً.

أكد اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط، أنه تم توصيل عدد 4500 وصلة مياه لمنازل الأسر رقيقة الحال باعتبار أنها أصبحت ضرورة لمساندة الدولة وتعزيز الخدمات الحيوية، لافتا إلى أنه يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة بتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المجتمع المدنى تحت رعاية الشركة القابضة للمياه.

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023، ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كافة المحافظات لموسم 2022/2023 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعى المصرى، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام فى تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.

اللوز فتح فى الغيطان.. القطن قصير التيلة يزين شرق العوينات وسط توقعات بتحقيق نتائج مبشرة.. تَفتُّح 40% من المحصول وتقييم النتائج خلال شهرين.. زيادة الزراعات لـ100 ألف فدان توفر 3 مليارات دولار سنويا.. صور



حققت التجربة الثالثة للقطن قصير التيلة شرق العوينات نتائج جيدة جدا، وذلك وفق الصور الحصرية التى ينفرد بها اليوم السابع من زراعات شرق العوينات بعدما أظهرت النتائج المبدئية تفتُح نحو 40% من الزراعات على مساحة 1250 فدانا، بما يبشر بتحقيق المحصول للنتائج المرجوة، وتحقيق إنتاجية تزيد على 10 قناطير للفدان الواحد، وبما يتراوح من 10 لـ12 قنطارا بالتساوى مع الإنتاجية العالمية للأقطان قصيرة التيلة، وبما يتناسب أيضا بما حققته التجربة العام الماضى من نتائج غير مسبوقة.

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن وزارة قطاع الأعمال العام وبعض الجهات المشاركة فى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة استفادت من نتائج التجربتين السابقتين شرق العوينات، حيث لم تحقق التجربة الأولى النتائج المرجوة فيما حققت التجربة الثانية الموسم الماضى نتائج جيدة جدا،وتضارع النتائج العالمية إلا أن هناك بعض الملاحظات التى تسببت فى فقدان كميات من الأقطان بسبب "الحصادات الآلية" غير الجيدة وكثيرة الأعطال، مما يستوجب الإسراع بشراء 6 حصادات جديدة وحديثة من الخارج ؛لضمان حصاد المحصول فى وقته المناسب وضمان عدم فقد كميات من القطن.