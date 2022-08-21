آنى لانكيلا تُتوج ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار.. صور

كتب محمد جمال

فازت آنى لانكيلا ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار التى أقيمت في غابات ليفى بمدينة كيتيلا التابعة لإقليم لابلاندا الفنلندى، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، وتعدّ هذه المنافسات وسيلة ممتعة للفت الانتباه إلى الطبيعة، ولحقيقة أن الأشجار والغابات بشكل عام، يمكن أن تجلب الرفاهية لحياة الإنسان وتساعده على الشعور بالتحسن عندما تكون يعانى من التوتر، بحسب موقع "يورونيوز".



مسابقة عناق الأشجار

وتتضمن المسابقة ثلاثة أقسام، الأول هو العناق السريع، ويتبارى المتسابقون، خلاله، في عناق أكبر عدد ممكن من الأشجار في دقيقة واحدة على أن يستمر كل عناق مدة خمس ثوانٍ على الأقل.

أما القسم الثاني فهو "التفاني في العناق" أي العناق الأكثر إبداعًا لشجرة معينة يختارها المتنافس لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى.



عناق الأشجار

وفي القسم الأخير وهو "العناق الحر" يختار المتنافس عناقا أكثر إبداعا وأسلوبا مفتوحا حسب اختيار المتنافس ويختار شجرة واحدة فقط يعانقها لمدة دقيقة كحدّ أقصى.

وتمّ تتويج آني لانكيلا بطلة العالم لعناق الأشجار هذا العام، وهي تنحدر من هلسنكي لكنها تقيم في ليفي.