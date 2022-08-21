اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

آنى لانكيلا تُتوج ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:40 م
آنى لانكيلا تُتوج ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار.. صور عناق الأشجار
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فازت آنى لانكيلا ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار التى أقيمت في غابات ليفى بمدينة كيتيلا التابعة لإقليم لابلاندا الفنلندى، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، وتعدّ هذه المنافسات وسيلة ممتعة للفت الانتباه إلى الطبيعة، ولحقيقة أن الأشجار والغابات بشكل عام، يمكن أن تجلب الرفاهية لحياة الإنسان وتساعده على الشعور بالتحسن عندما تكون يعانى من التوتر، بحسب موقع "يورونيوز".
 
مسابقة عناق الأشجار
مسابقة عناق الأشجار
 
وتتضمن المسابقة ثلاثة أقسام، الأول هو العناق السريع، ويتبارى المتسابقون، خلاله، في عناق أكبر عدد ممكن من الأشجار في دقيقة واحدة على أن يستمر كل عناق مدة خمس ثوانٍ على الأقل.
 
أما القسم الثاني فهو "التفاني في العناق" أي العناق الأكثر إبداعًا لشجرة معينة يختارها المتنافس لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى.
عناق الأشجار 2
عناق الأشجار 
 
وفي القسم الأخير وهو "العناق الحر" يختار المتنافس عناقا أكثر إبداعا وأسلوبا مفتوحا حسب اختيار المتنافس ويختار شجرة واحدة فقط يعانقها لمدة دقيقة كحدّ أقصى.
 
وتمّ تتويج آني لانكيلا بطلة العالم لعناق الأشجار هذا العام، وهي تنحدر من هلسنكي لكنها تقيم في ليفي.
 
عناق الأشجار
عناق الأشجار
 

عناق الأشجار

مسابقة عناق الأشجار

كيتيلا

لابلاندا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة