اليوم السابع
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1.4 مليون عداد مسبق الدفع.. 7 معلومات عن التوسع فى استخدامات الغاز للمنازل

السبت، 20 أغسطس 2022 09:00 م
1.4 مليون عداد مسبق الدفع.. 7 معلومات عن التوسع فى استخدامات الغاز للمنازل خطوط غاز
كتبت - مروة الغول

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أحدثت نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طفرة فى مصر وانعكس على كميات استهلاك البوتاجاز والتى شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع وما يعمل به من خطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات فى سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1- يستفيد من خدمة الغاز الطبيعى للمنازل أكثر من 60 مليون مواطن حالياً.

2- الإسراع فى أعمال التوصيل من خلال المشروع القومى للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمر وأن التحديات الناشئة عن المتغيرات العالمية الحالية يتم التعامل معها من خلال التواصل المستمر والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتذليل العقبات.

3- مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تتضمن 1451 قرية.

4- منها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعى حالياً من خلال المشروع والمبادرة.

5- 544 قرية جارى مد الشبكات الأرضية بها.

6-باقى القرى مدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى وسيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحى.

7- تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة فقد تم تركيب حوالى 4ر1 مليون عداد حتى الآن.

 


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