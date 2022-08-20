وكيل صحة الأقصر يتفقد أعمال القافلة الطبية فى وحدة القباحى الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعمال قافلة طبية بوحدة القباحي شرق ببندر الأقصر، وذلك لخدمة المواطنين فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكان قد قاد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية مفاجئة برفقة فريق من إدارة فرع الهيئة وذلك للمرور على مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، لمتابعة خدمة المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وعقد لقاءات معهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لديهم بالمستشفى.

وتم خلال الجولة المفاجئة لقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التأكد من جودة وسلاسة الخدمة المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث شمل المرور الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومقابلة الفرق الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم لهم، ومقابلة المنتفعين وذويهم لسماع واستقصاء آرائهم نحو تقديم خدمة أفضل.



أعمال قافلة طبية فى وحدة القباحى الصحية



توافد المواطنين على قافلة طبية فى وحدة القباحى الصحية



جولة على أعمال قافلة طبية فى وحدة القباحى الصحية



متابعة أعمال قافلة طبية فى وحدة القباحى الصحية