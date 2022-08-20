اليوم السابع
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وزيرة البيئة: التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية والطموح

السبت، 20 أغسطس 2022 11:14 م
وزيرة البيئة: التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية والطموح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن التمويل هو حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، وتوسيع نطاق الطموح، لذا سنتناول أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ غير الرسمية يوما للتمويل للعديد من جوانب النظام البيئى لتمويل المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم أيضا خلال الجلسات النقاشية ليوم التمويل، التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية، والأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة فى الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

جدير بالذكر أنه ستتضمن الأيام يوم التكيف والزراعة، حيث يعد التكيف والمرونة ذا أهمية حاسمة لجميع الأطراف خاصة البلدان النامية، سيوفر يوم التكيف أيضًا فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما فى ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية فى المناطق الساحلية، والخسائر والأضرار، والحد من مخاطر الكوارث، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة، على سبيل المثال الجفاف والفيضانات.

 


البيئة

تمويل المناخ

التمويل

التغيرات المناخية

تغيرات المناخ

مؤتمر المناخ

مدينة شرم الشيخ



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