مطار الغردقة الدولي يستقبل 16 ألف سائحا على متن 101 رحلة سياحية دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 101 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية، تقل علي متنها قرابة 16 الف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل اجراءات الدخول لهم فور وصولهم لارض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء اجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن الرحلات التي تصل يوم السبت من كل اسبوع اكثر الرحلات وصولا على مدار أيام الأسبوع، مؤكدا أن اليوم أكثر الرحلات ووصولا هي الرحلات الألمانية وهي اكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي .