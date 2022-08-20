مطار الغردقة الدولي يستقبل 16 ألف سائحا على متن 101 رحلة سياحية دولية

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 101 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية، تقل علي متنها قرابة 16 الف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل اجراءات الدخول لهم فور وصولهم لارض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء اجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .
وقال مصدر من مطار الغردقة، إن الرحلات التي تصل يوم السبت من كل اسبوع اكثر الرحلات وصولا على مدار أيام الأسبوع، مؤكدا أن اليوم أكثر الرحلات ووصولا هي الرحلات الألمانية وهي اكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي .
من جانب آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت، 118 رحلة طيران دولية، تقل قرابة 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متنها، بزيادة في معدلات السياحة الإيطالية.
وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.
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