مستشفى حميات الأقصر تتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة جديدة لدعم صحة أبناء الأقصر، تعاقدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر، وتحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد قام وفد من هيئة التأمين الصحى بزيارة لمستشفى الحميات، ضمن كل من الدكتور محمد محمود سليمان مدير إدارة التعاقدات بالفرع، ومحاسن جمعة مسئول إدارة التعاقدات، والدكتور محمد صديق مسئول إدارة الالتزام والمتابعة بإدارة شئون مقدمي الخدمة.

وتقابل الوفد مع الد محمد محمد الرملى مدير المستشفى، وقيادات المستشفى، وتفقد الوفد أقسام المستشفى لمعرفة مدى تطويرها وقدرتها على تلبية إحتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل، وأثنى الوفد على قسم العناية المركزة الجديد وتجهيزاته المتطورة، وكذلك قسم الفيروسات الكبدية، ومعمل مستشفى الحميات، ورحب الدكتور محمد الرملى بالتعاقد وأبدى إستعداد المستشفى لتقديم خدماتها وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة.

وكان قد تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، سير الأعمال بمستشفى الحميات بالحبيل بمركز البياضية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لإنتظام العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، حيث أوضح الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، أن المستشفى تشهد أعمال تطوير حيث يوجد 3 مباني أحدهما مبني حميات وعناية مركزة، والاخر مبني للجهاز الهضمي والكبد والعناية المركزة والمناظير، ويوجد مبني صدرية وعناية مركزة، موضحاً أنه يوجد خدمة المسافرين لعمل تحليل PCR، ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلي معمل البكتريا المركزي جانب الانضمام للجنة القومية للفيروسات.



مستشفى حميات الأقصر تتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحى



وفد من هيئة التأمين الصحى بزيارة لمستشفى الحميات