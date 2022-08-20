محافظ دمياط تتفقد أجنحة المعارض والأسعار تبدأ من جنيه واحد.. صور

افتتحت اليوم الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فاعليات معرض الكتاب والمقام حاليا بمدينة رأس البر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء قصر ثقافة دمياط.

تعود فاعليات معرض دمياط للكتاب بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا، والتى تسببت فى عدم انعقاده داخل محافظة دمياط خلال الفترة الماضية.

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أجنحة المعرض، وسط حضور متوسط نسبيا د غير أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الزائرين خلال الأيام المقبلة الأسعار تبدأ من أول جنية واحد، أيضا تضمنت أجنحة المعرض الكثير من دور النشر والتى قامت بعرض مجموعات نادرة من الكتب الثقافية لأدباء العصر الذهبى على رأسهم إحسان عبد القدوس.

يحل معرض الكتاب كأحد خطوات محافظة دمياط لترويج السياحة، الأمر الذى يجعله بمثابة عامل جذب للمهتمين بالثقافة من أجل زيارة رأس البر، ويسهم هذا الحدث فى ترويج رأس البر سياحيا لتحقق بذلك خطوة جديدة نحو ترويج السياحة الداخلية بشكل جيد.