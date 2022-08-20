اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسماعيلية يتفقد بازارً ضمن فعاليات مهرجان المانجو الأول 2022

السبت، 20 أغسطس 2022 02:25 ص
محافظ الإسماعيلية يتفقد بازارً ضمن فعاليات مهرجان المانجو الأول 2022 جانب من تفقد المحافظ ومرافقيه لبزار عرض أنواع المانجو
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بازارً لعرض كافة أنواع المانجو الاسماعيلاوى ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو 2022 والذي يقام بنادى الجولف. 
 
وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة و عدد من سفراء الدول ( نيوزيلندا واندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن و سيريلانكا ) وعدد من البلوجرز. 
 
وتقوم فكرة البازار على عرض كافة أنواع المانجو من مزارع الإسماعيلية والتى تعد من أجود الأنواع نظرا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية كما تم  عرض المصنعات التى تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات وذلك للترويج لمحصول المانجو الاسماعيلاوى وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيا . 
 
كما أقيم معرضاً لبيع كافة أنواع المانجو بأسعار الجملة بالحديقة الخارجية بنادى الجولف بالإضافة إلى مسرح ترفيهى لعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة ومسرحاً للعرائس .  
 
وعلى هامش المهرجان ، يقام 4منافذ لبيع كافة أنواع المانجو منطقة الغابة ، حى السلام ، نادى الفيروز ، حديقة الشيخ زايد بأسعار الجملة بالاضافة الى عدد من المنافذ لبيع المانجو  بكافة مراكز المحافظة السبعة خلال يومى المهرجان .
وتستمر فعاليات مهرجان المانجو حتي اليوم السبت 20اغسطس بالإضافة إلي استمرار توافر المانجو بالمنافذ الأربع المعلن عنهم خلال موسم المانجو و بأسعار مخفضة.
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