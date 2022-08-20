مجلس الشعب الصومالى يؤجل جلسته لدواعٍ أمنية بعد استهداف فندق بالعاصمة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت رئاسة مجلس الشعب الصومالي بالبرلمان الفيدرالي تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها اليوم إلى يوم غد الأحد وذلك لدواع أمنية، وبحسب موقع الصومال اليوم، يأتي قرار التأجيل في ظل استمرار الاشتباكات داخل فندق “الحياة” بين القوات الأمنية ومسلحين من حركة الشباب بعد استهدافه بسيارتين مفخختين، واقتحم متطرفون من مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.

ويعتبر هذا أول هجوم بهذا الحجم تشنه حركة الشباب على العاصمة مقديشو منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة، قال المسؤول الامني محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق".

وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الآن"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وبحسب عبد القادر فإن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".