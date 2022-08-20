عاطلان يكشفان كواليس مطاردة الأهالي لهما بعد إصابتهما مواطنا في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بالشروع في سرقة شاب بالإكراه، وإصابة خاله بطلق ناري، في منطقة أوسيم، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، باستخدام بندقية خرطوش وسلاح أبيض، ويوم الحادث استوقفا شاب يقود دراجة بخارية، وهدداه للتخلي عن الدراجة والاستيلاء عليها، إلا أنه قاومهما واستغاث بالأهالي.

أضاف المتهمان أنهما خلال محاولتهما الهرب من مطاردة الأهالي لهما، أطلق أحدهما عيارا ناريا، أصاب أحد المواطنين، وعجزا عن الهرب، حيث لاحقهما الأهالي وتمكنوا من ضبطهما.

وأرشد المتهمان عن مصدر حصولهما على السلاح الناري المستخدم في إطلاق النار، وجاري تكثيف التحريات لضبط بائع السلاح للمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا بمحاولة شخصين سرقة عامل بالإكراه في أوسيم، انتقل على الفور المقدم محمود يحيي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن مسجلين خطر هددا شاب بسلاح ناري، في محاولة للاستيلاء على دراجته البخارية، إلا أنه قاومهما واستغاث بعدد من المواطنين، وخلال محاولة ضبطهما، أطلق أحد المتهمين النار من سلاح خرطوش، أصاب أحد المواطنين، يرتبط بعلاقة قرابة بمالك الدراجة، وتم ملاحقة المتهمين والقبض عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.