ضبط لصوص الدراجات النارية في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مكافحة جرائم السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبيعها عقب ذلك إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة آخرين، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما وإتهموهما بالسرقة.