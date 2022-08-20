شابتر التعدين الطلابى بجامعة سوهاج يحصد المركز الأول عالميا

سوهاج محمود مقبول

حصد شابتر التعدين الطلابى SME بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة سوهاج، والتابع لجمعية التعدين العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المركز الأول عالمياً، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن هناك العديد من النماذج المتميزة من الطلاب التي تحظي بها الجامعة قادرين علي الإبداع و الإبتكار في كافة المجالات، من أجل إستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات المعاصرة.

وأكد "عبد الخالق"، أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تكريم الطلاب المتميزين في كافة الأنشطة لتحفيزهم على الاستمرار في طريق العلم والإبداع، لافتاً الي انه سوف يتم تكريم أعضاء فريق الشابتر المتميزين للتأكيد على دعم الجامعة لمثل هذه الانشطة العلمية المتميزة، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن هذا الشابتر يعد أول نشاط طلابي في مجال التعدين على مستوى جامعات الصعيد، ويهدف إلي دمج الحياة العملية مع الجانب النظري في مجال التعدين والطاقة والبيئة، حيث يكون لأعضائه الحق في حضور المؤتمرات العلمية في أمريكا وغيرها من البلدان العربية والعالمية المشتركة في هذا المجتمع التعدينى العالمى، إلي جانب المشاركة في المشاريع العلمية والتقدم للجوائز العالمية والحصول على الأبحاث المجانية من هذه المنظمة العالمية للتعدين، كما يتيح للطلاب أيضا القيام برحلات علمية قصيرة أو طويلة.

وأشاد الدكتور عبدالباسط أبوضيف المشرف الأكاديمى للشابتر بالمجهودات المتميزة التي بذلها فريق الشابتر خلال الفترة الماضية، والذي يضم عدد 25 طالب وطالبة، برئاسة الطالبة مها محمود والطالب محمد نصر نائب رئيس الشابتر، لافتاً إلي أن الشابتر قد حصل علي جائزة مالية قدرها 500 دولار، مع إمكانية سفر أحد طلاب الشابتر الى الخارج لحضور مؤتمر عالمى.