سلب ونهب لماركت فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

كشفت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، عن عملية سلب ونهب لماركت فى أحد شوارع المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك خلال تجمع لسباق سيارات بالمدينة، حيث شكل المتفرجون مجموعة من اللصوص وهاجموا الماركت الواقع فى الركن الشمالى الغربي لشارع فيجاريو.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالفيديو من المتجر أن اللصوص يتجولون عبر المتجر ويأخذون جميع الوجبات الخفيفة والمشروبات والسجائر وتذاكر اليانصيب وغيرها من البضائع، كما قام اللصوص بتخريب المتجر وإلقاء البضائع على الموظفين، ثم خرج اللصوص من المتجر إلى مواقف السيارات والشوارع المحيطة ، وتفرقوا بسرعة قبل وصول الشرطة.

‘Flash Mob’ Looters Ransack Convenient Store after Street Takeover



On August 15 around 12:40am a street takeover initiated at Figueroa and El Segundo. The spectators then formed a ‘flash mob’ of looters and rushed a nearby 7-Eleven.



