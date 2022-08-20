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سلب ونهب لماركت فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 12:04 ص
سلب ونهب لماركت فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو سلب ونهب
كتب محمد جمال

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كشفت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، عن عملية سلب ونهب لماركت فى أحد شوارع المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك  خلال تجمع لسباق سيارات بالمدينة، حيث شكل المتفرجون مجموعة من اللصوص وهاجموا الماركت الواقع فى الركن الشمالى الغربي لشارع فيجاريو.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالفيديو من المتجر أن اللصوص يتجولون عبر المتجر ويأخذون جميع الوجبات الخفيفة والمشروبات والسجائر وتذاكر اليانصيب وغيرها من البضائع، كما قام اللصوص بتخريب المتجر وإلقاء البضائع على الموظفين، ثم خرج اللصوص من المتجر إلى مواقف السيارات والشوارع المحيطة ، وتفرقوا بسرعة قبل وصول الشرطة.

تم استخدام مصطلح "فلاش موب" لأول مرة لوصف تجمع عام كبير يقوم فيه الناس بعمل غير عادي أو يبدو عشوائيًا ثم يتفرقون ، وعادة ما يتم تنظيمه عن طريق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، في الحالات الأخيرة ، تحولت "الحشود الخاطفة" من أحداث عفوية ممتعة إلى أحداث إجرامية انتهازية.

وحصل الضباط على فيديو للمراقبة على اللصوص للتعرف على الأفراد المتورطين واعتقالهم.

 

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لوس أنجلوس

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