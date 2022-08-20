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ذا هيل: الديمقراطيون بنيويورك يستعدون للانتخابات التمهيدية بـ"النواب" الثلاثاء

السبت، 20 أغسطس 2022 01:49 م
ذا هيل: الديمقراطيون بنيويورك يستعدون للانتخابات التمهيدية بـ"النواب" الثلاثاء عمدة نيويورك - إريك أدامز
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات التمهيدية رفيعة المستوى في مجلس النواب في نيويورك يوم الثلاثاء والتي تضع اثنين من كبار المسئولين ضد بعضهما البعض في منطقة واحدة بينما تجتذب مجموعة من عشرات المرشحين الذين يتنافسون على مقعد مفتوح في منطقة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه في الدائرة الثانية عشرة للكونجرس في نيويورك ، يواجه النائبان الديمقراطيان جيري نادلر (نيويورك) رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، وكارولين مالوني (نيويورك) ، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب على التوالي ، في منافسة فوضوية.

وأضافت الصحيفة أن هناك مقعدًا مفتوحًا في الدائرة العاشرة ، والتي يتنافس عليها عشرات المرشحين ، بما في ذلك النائب موندير جونز (ديمقراطي من نيويورك) ، الذي يمثل حاليًا المنطقة السابعة عشر ، ودان جولدمان ، المستشار الرئيسي في أول محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتميل كلتا المنطقتين إلى الديمقراطية بشكل كبير ، مما يعني أن الفائز في الانتخابات التمهيدية من المرجح أن يفوز في الانتخابات العامة.

وتم تأجيل الانتخابات التمهيدية للكونجرس للولاية عن موعدها الأصلي في يونيو بعد أن كانت الولاية غير قادرة على إنهاء خرائط مقاطعتها في الوقت المناسب. وأدت الخرائط النهائية بدورها إلى اندلاع صراع بين المشرعين الذين قرروا في أي منطقة سيخوضون.

ووضعت الانتخابات التمهيدية في الدائرة الثانية عشرة الديمقراطيين في موقف حرج بشكل خاص ، حيث طُلب من الناخبين الاختيار بين نائبين قويين لهما سجلات تصويت مماثلة.

في الأسابيع الأخيرة ، تقدم نادلر ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتقدم بأكثر من 10٪ على مالوني. كما تم اعتماده من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) وفاز بتأييد نيويورك تايمز ، والذي يقول الاستراتيجيون إنه يمكن أن يكون ذا أهمية.

 


نيويورك

الانتخابات التمهيدية

الديمقراطيين

الجمهوريين

الحزب الديمقراطى

ترامب

بايدن



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