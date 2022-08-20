الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. التعليم: أولوية لفحص 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية الراسبين السبت، 20 أغسطس 2022 05:00 م وزارة التربية والتعليم إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 10 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين التعليم: بدء إطلاع طلاب التظلمات بالثانوية على كراسات الإجابة فى المحافظات تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة العلوم الحديثة والآداب وأسعارها جامعة سيناء تعلن فتح باب التقدم لكلياتها بمنح دراسية تصل لـ50% الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 76 مشروعا بمركز كفر سعد فى دمياط ضمن "حياة كريمة" التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية دور ثان طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان العربى دور ثان سهلة عدا جزئيات بالنحو محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام من 240 لـ232 درجة طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا بسبب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة التعليم: أولوية لفحص 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية الراسبين محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 87.4 % التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الثانوية العامة دور ثان فى العربى والدين هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوى بالأسواق.. اقرأ التفاصيل طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة العربية بنظام البابل شيت غرفة عمليات التعليم تتابع امتحانات الثانوية العامة دور ثان جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان العربى للثانوية دور ثان والتعليم تحقق الإسكان: مهلة أخيرة لحائزى أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى للتفاوض حتى 31 أغسطس التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان الصحة: افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعى فى بنى سويف والشرقية تنسيق 2022.. موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة