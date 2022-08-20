جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية وسجائر أجنبية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من السجائر الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الخطوط الجوية الكويتية رقم KU549 اشتبه باسم بطرس مأمور جمرك تفتيش الركاب وعلى علام رئيس قسم مكافحة التهرب فى الراكب "م.ع.ح"، مصرى الجنسية والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة حشمت محمد مأمور الفحص وحسن على الفتوح مدير ادارة الفحص بالاشعه تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وبالعرض على عاطف عبدالشافى مدير الجمرك قام بتكليف عبد الباسط حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فى حضور حنان طلعت مأمور الأمن الجمركي وهويدا محمد بكرى مفتش مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 110 سيجارة إلكترونية و 5 زجاجات زيت شيش إلكترونية متعددة الحجم والنكهات و22 خرطوشة بإجمالى 220 علبة سجائر ماركة شهيرة أجنبية الصنع .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب برقم 25 لسنه 2022 وطلب الراكب التصالح وسدد التعويضات الجمركية المستحقة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .