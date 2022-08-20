اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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ثلاثة انفجارات في "باخشيساراي" بشبه جزيرة القرم

السبت، 20 أغسطس 2022 12:50 م
ثلاثة انفجارات في "باخشيساراي" بشبه جزيرة القرم انفجار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات ودخان متصاعد في بلدة باخشيساراي في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تشوباروف قوله - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي - "ترددت أنباء عن سماع ثلاثة انفجارات في بخشيساراي والدخان يتصاعد."

وذكرت مصادر للوكالة أن الانفجارات وقعت بالقرب من مقر ما يسمى بـ "أسطول البحر الأسود الروسي" في سيفاستوبول.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


باخشيساراي

شبه جزيرة القرم

جزيرة القرم

روسيا

اوكرانيا

انفجارات



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