تغيير حاويات النظافة ورصف الشوارع لإظهار الغردقة بمظهر حضارى.. صور

زود مجلس مدينة الغردقة، بالتنسيق مع جميعة المحافظة على البيئة هيبكا، مناطق حي شمال الغردقة حي جنوب بحاويات نظافة جديدة بديلة للقديمة، بالعديد من المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية كمنطقة مبارك 11 ،12 ،13 ، وحرية 14 واللؤلؤ، ومنطقة أبو عشرة والشيخ الشحات ومساكن الروضة و 6000 وحدة.

من جانبه قال اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، إن كذلك بجانب تغير حاويات النظافة القديمة والتكلفة بجديدة، تجرى أعمال المتابعة المستمرة لكافة أعمال التطوير الجارية بالشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

وأضاف أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة على تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للتوقيتات المقررة وذلك لظهور الغردقة بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

كما قام بركات القاضي مساعد رئيس المدينة بالوحدة المحلية اليوم بمتابعة أعمال التطوير والرصف التي تجرى بمنطقة الأحياء شمال المدينة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة متابعة المشروعات المنفذة بالمدينة وسرعة الانتهاء منها.