اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 02:33 ص
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تعليم المنيا: 12731 طالب وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

السبت، 20 أغسطس 2022 02:30 ص
تعليم المنيا: 12731 طالب وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى للثانوية العامة امتحانات الثانويه -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن 12631 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة فى 10 لجان، على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية فى محافظة المنيا.

ويؤدي الطلاب الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30/8/2022وفقاً للجدول المعلن.

ومن ناحية أخرى تابع رؤساء الوحدات المحلية الاستعداد لاستقبال الطلاب فى اللجان والتأكد من الأجراءات الاحترازية والبوابات الاكترونه أمام اللجان، مع التأكيد على منع اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة

اخبار المنيا

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