بصحبة حمام السلام.. زوار بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى حديقة المسلة

شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة"، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبى الذى تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذى يجعل من ساحة الشهداء على غرار الدول الأوربية، مع أجواء صيفية معتدلة بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام، وأعرب عدد من زائرى بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد والذى لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

وجدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحى الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلى فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده فى الرابعة عصراً، ويأتى الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.