انتشار مياه الصرف الصحى بشارع السلخانة فى كفر الشيخ.. ومدينة دسوق تستجيب

كتب - محمود أحمد عطا- كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ مصطفى عز الدين شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، من تدهور بشارع السلخانة بمنطقة دسوق فى كفرالشيخ .

وقال القارئ فى رسالته:"نعانى نحن سكان ببشارع السلخانة بمنطقة دسوق فى كفرالشيخ من سوء الخدمات فى الطرق ممثلة فى انتشار الحجارة فى عرض الطريق، بجانب يوجد انتشار كبير لمياه الصرف الصحى بجوار غرق الطريق مما يعمل عرقلة حركة المرور وتعريض حياة الأهالى للخطر".

وقال السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تشهد المدينة أعمال توسعة شوارع ورصف وتطوير، وتم الانتهاء من بعض الميادين والشوارع وجاري العمل في شوارع أخرى، بالإضافة لانشاء صفايات أمطار، استعدادا لموسم الشتاء المقبل، مؤكدا أنه وجه بازالة كافة الحجارة ورفع مياه الصرف، واشارع السلخانة بمنطقة دسوق فى كفرالشيخ من بين الشوارع المدرجة للتطوير ضمنها ضمن شوارع المدينة التي شهدت تطوير وتوسعه، بالإضافة للخدمات امتعددة في البنية التحتية، وجاري الأعمال به.

وأضاف السيد عبدالستار، أن الصرف الصحي الموجود بالمنطقة عشوائي، ووجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي وشركة الصرف الصحي، لعمل خط يربط بين كوبري المدير وكوبري الأرياف للصرف الصحي لكل المشكلة،وجاري العمل للبدء في حل المشكلة.

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