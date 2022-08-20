النيابة تتحفظ على بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 106100 لتر بنزين وسولار، "تم تجميعها داخل محطة وقود سيارات، قبل بيعها بأزيد من أسعارها المقررة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بنزين "95-92-80 ، وسولار" بقصد بيعها بأزيد من السعر.

تم مداهمة المحطة والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيش المحطة عثر على كمية قدرها 106100 لتر بنزين "95-92-80 ، وسولار" تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.