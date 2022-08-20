المتهم بقتل زوجته في الصف: خنقتها وادعيت وفاتها بسبب تسرب الغاز

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل زوجته في الصف، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، أنه منذ فترة شكت زوجته في ارتباطه بسيدة أخرى، وتركت مسكن الزوجية، وعقب مرور عدة أيام تمكن من إقناعها بالعودة لمسكن الزوجية مرة أخرى.

أضاف المتهم أنه رغم عودة زوجته لمنزله، إلا أنها كانت تشعر بالضيق منه، وعندما طلبها لإقامة علاقة زوجية، رفضت الاستجابة له، ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، وخنقها، وضرب رأسها في الحائط حتى فارقت الحياة.

وقال المتهم إنه وضع خطة لإبعاد الشبهة عن نفسه، فادعى وفاتها نتيجة تعرضها للاختناق بسبب تسرب الغاز.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكن الأسرة في قرية تابعة لمركز الصف.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها بها عدة إصابات بأنحاء جسدها، وبمواجهة زوجها أنكر تورطه فى قتلها، وذكر أنها لقيت مصرعها نتيجة تسرب الغاز.

وبتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث تورط الزوج في قتل المجني عليها، وبتضييق الخناق عليه، اعترف بقتلها، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أنه طلب إقامة علاقة زوجية معها، إلا أنها لم تستجب له بسبب خلافات، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب وقتلها، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.