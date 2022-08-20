الكشف على 3801 مواطن بقنا ودشنا ونجع حماي فى قافلة طبية لجامعة طنطا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة الطبية الموسعة، التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بقنا، اختتمت فعالياتها، بعد استمرارها على مدار 3 أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجارى.



الكشف على المواطنين فى قافلة طبية لجامعة طنطا بقنا

أوضح المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 3801 مواطن من الفئات الأولى بالرعاية فى 14 تخصص طبى شمل ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأمراض النفسية والعصبية )، حيث تم الكشف على 590 حالة مرضية خلال اليوم الأول بمستشفى قنا العام، وتم الكشف على 1560 مواطن من أهالى قرية أبودياب غرب وتوابعها، كما تم الكشف على 1651 مواطن بمركز نجع حمادى والقرى التابعة له.

وأشار الداودى ، إلى أن القافلة تقدم منظومة خدمات طبية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف على المرضى، وتسلم الأدوية اللازمة، وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا، مؤكدا أن المحافظة كانت حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة قامت بإجراء 61 عملية للحالات المرضية التى تستدعى تدخلات جراحية أو بالمنظار، منها ( 41 قسطرة قلب، 9 جراحة عامة، 5 نساء، 4 أنف وأذن وحنجرة، 2 منظار كلى ) مشيرا إلى أن جميع العمليات تم إجراءها بمستشفى قنا العام بالمجان، تيسيرا على أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدا على حرص الدولة على وصول كافة الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين.