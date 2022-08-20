"القصير" يوجه بتوفير التقاوى قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ وأسعار مناسبة

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، يرافقهما عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية والمحافظة، محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين بالمحطة، في سبيل انتاج تقاوي جيدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفيرها للمزارعين، بالمحافظات المختلفة.

وأشار القصير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، فيما يخص عمليات انتاج التقاوي، للعمل في اطار الخريطة الصنفية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، كما وجه بالتوزيع المبكر للتقاوي واتاحتها للمزارعين بمختلف المحافظات، قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وباسعار مناسبة.

ووجه الوزير مديريات الزراعة والجمعيات الزراعة للتوسع في دعم وتقديم خدمات الارشاد الزراعي، وتقديم كافة اشكال الدعم، وتقديم وتوفير المعلومات، واقامة المزيد من الحقول الارشادية.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، الى شرح وافي لمشتملات المحطة، حيث تشمل 2 خط غربلة بمبنى تحسين الحبوب الرئيسية و خط غربلة بمبنى البحوث والتدريب في الأرز سعة الخط 7 طن/ساعة وتستخدم في إعداد تقاوي الأساس والمربي لكافة المحاصيل الحقلية، بالإضافة لشركات إنتاج التقاوي المختلفة وجاري تحديث تلك الخطوط، وفيما يتعلق بخط مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا فإنه خاص بإعداد تقاوي الأساس والمربي لمحصول الأرز فقط، كما أن هذه المحطات مزودة بمخازن تسع 10 آلاف طن تقريباً.