السعودية: ضبط 14 ألفا و631 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 14 ألفا و631 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 13 ألفا و711 مخالفا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 11 وحتى 17 أغسطس الجاري، أسفرت عن ضبط 14 ألفا و631 مخالفا، منهم 8 آلاف و756 مخالفا لنظام الإقامة و4 آلاف و7 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1868 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 224 شخصا، كما تم ضبط 33 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 48 ألفا و951 وافدا مخالفا منهم 45 ألفا و955 رجلا، و2996 امرأة، فيما تمت إحالة 38 ألفا و184 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2210 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13 ألفا و711 مخالفا.

وحذرت الداخلية السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء".