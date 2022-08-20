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السجن 5 سنوات لمتهم بأحداث الأزهر

السبت، 20 أغسطس 2022 01:31 م
السجن 5 سنوات لمتهم بأحداث الأزهر المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن 5 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى القضية رقم 3424 لسنة 2006 الجمالية، والمعروفة إعلاميا بـقضية تفجيرات الأزهر التى وقعت فى عام 2005، وأسفرت عن مصرع 7 وإصابة 22 آخرين.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ترجع وقائع القضية إلى 7 أبريل 2005 عندما فجر المتهم حسن بشندى نفسه بمنطقة الأزهر، وأدى ذلك لمصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، وفى يوم 30 من ذات الشهر وقع تفجير آخر بميدان عبد المنعم رياض بواسطة المتهم إيهاب يسرى وآخرون ما تسبب فى إصابة 7 أشخاص وعقبه فى نفس اليوم محاولة فاشلة قامت بها سيدتان، حيث أطلقتا النيران على حافلة بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، ثم قامت إحداهما بإطلاق النيران على الأخرى، فقتلتها، ثم أطلقت النيران على نفسها ففارقت الحياة على الفور.


احداث الازهر

تفجيرات الازهر

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