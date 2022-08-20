اليوم السابع
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الداخلية تضبط هاربين من الأحكام وسلاحا ومخدرات.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 06:06 م
الداخلية تضبط هاربين من الأحكام وسلاحا ومخدرات.. فيديو قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط (45) متهما، وبحوزتهم ( 17قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 53 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (25) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5588) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (442761) قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين.
 
 
وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط (692) عنصرا إجراميا آخرين. وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1473) قطعة سلاح نارى وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (585917) حكم قضائى ، بينها (2308) حكم جناية  و(204722) حكم حبس و(297911) حكم غرامة و(80976) مخالفة وفى مجال الأمن الإقتصادى .
 
 

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