اليوم السابع
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الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على طرد رومانيا للدبلوماسي الروسي

السبت، 20 أغسطس 2022 02:10 م
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على طرد رومانيا للدبلوماسي الروسي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
إبراهيم حسان

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها سترد بشكل مناسب على طرد رومانيا للدبلوماسي الروسي، وفقا لما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون أسبوع، بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الرومانية.

وذكر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية، معلنا مقتل 100 "مسلح" بينهم 20 أمريكيا في ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.


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