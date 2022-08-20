استقرار أسعار الحديد والصلب.. والطن يبدأ من 17500 جنيها تسليم أرض المصنع

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الحديد والصلب فى السوق، استقرارًا ملحوظًا، خلال تداولات اليوم السبت، بعد أن أرسلت بعض المصانع المنتجة رسائل نصية لعملائها بتعديل أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس 2022، لتتراوح قيمة الزيادة في أسعار الحديد والصلب للمستهلكين 200 إلى 400 جنيهًا وفيما يلى تفاصيل أسعار حديد التسليح.



أسعار الحديد والصلب اليوم:

حديد بيشاى للصلب 17500 جنيه للطن

حديد الجيوشى للصلب 17500 جنيه للطن

حديد الجارحى 17550 جنيها للطن

حديد عز 17900 جنيه للطن

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.