اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 06:29 ص
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استقرار أسعار الحديد والصلب.. والطن يبدأ من 17500 جنيها تسليم أرض المصنع

السبت، 20 أغسطس 2022 06:00 ص
استقرار أسعار الحديد والصلب.. والطن يبدأ من 17500 جنيها تسليم أرض المصنع الحديد
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الحديد والصلب فى السوق، استقرارًا ملحوظًا، خلال تداولات اليوم السبت، بعد أن أرسلت بعض المصانع المنتجة رسائل نصية لعملائها بتعديل أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس 2022، لتتراوح قيمة الزيادة في أسعار الحديد والصلب للمستهلكين 200 إلى 400 جنيهًا وفيما يلى تفاصيل أسعار حديد التسليح.

أسعار الحديد والصلب اليوم:

 

حديد بيشاى للصلب 17500 جنيه للطن
 
حديد الجيوشى للصلب 17500 جنيه للطن
 
حديد الجارحى 17550 جنيها للطن
 
حديد عز 17900 جنيه للطن
 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
 
 
 
أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.
 
 
 

سعر الحديد

الصلب

اسعار الصلب

اسعار الحديد والصلب



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